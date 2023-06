Plusieurs organisations et associations nationales ont relevé, à l'unanimité, le rôle pivot joué par les cellules d'écoute dans la prévention des différents dangers qui guettent

la jeunesse, notamment le fléau de la drogue.

A ce propos, la Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi a précisé, dans une déclaration à l'APS, que l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfant (ONPPE) avait mis à la disposition des citoyens le numéro vert 11-11, par lequel des psychologues, des sociologues et des juristes reçoivent les signalements des citoyens, proposent des solutions et orientent vers les autorités compétentes.

En effet, cette cellule reçoit quotidiennement des signalements de différentes wilayas, pour venir en aide aux citoyens, notamment au sujet du fléau de la drogue, et les orienter en matière de prise en charge de leurs enfants, a-t-elle fait savoir.

Et d'expliquer que l'ONPPE ne se contente pas d'orienter les parents à travers les canaux de communication seulement, mais les reçoit au niveau de son siège, où des spécialistes leur prodiguen t des conseils et des orientations sur l'attitude à suivre avec les enfants qui consomment de la drogue.

Elle a également fait état d'une plateforme électronique mise à la disposition des citoyens souhaitant signaler tout danger menaçant les droits de l'enfant, relevant que l'Organe opérait en coordination avec les acteurs de la société civile activant dans le domaine de l'enfance. De son côté, la sous-directrice de l'Agence de développement social (ADS) sous tutelle du ministère de la Solidarité nationale, Houria Badani a évoqué la plateforme numérique: "la famille consulte" (El Ayla Tastachir, NDLR), lancée par le ministère, relevant qu'il s'agit d'un service destiné aux familles pour faciliter la communication avec les spécialistes en cas d'indices de toxicomanie chez les enfants, ce qui permet un diagnostic et, partant, un traitement précoces des cas de toxicomanie. Cette prestation est assurée par des spécialistes au niveau des cellules de proximité, ainsi que par des assistants sociaux relevant des Directions des activités sociales et de la solidarité (DASS) dans les 58 wilayas, lesquels fournissent des conseils et des orientations en temps réel.

Dans le même contexte, le chargé du dossier Drogues au niveau de l'Association des anciens des Scouts musulmans algériens, Sidali Chahi a évoqué, lui, le projet des médiateurs scouts activant dans la prévention de la drogue, mis en place à Alger en 2012, en coordination avec la DGSN, et à travers lequel plusieurs jeunes toxicomanes continuent à bénéficier d'un accompagnement durant le processus thérapeutique. Le projet des jeunes médiateurs scouts est basé sur des campagnes de sensibilisation mené au niveau des quartiers et des écoles pour prévenir les drogues, a-t-il conclu.