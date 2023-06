L'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP) lancera, à partir de jeudi, une vaste opération de recensement via son portail électronique, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué.

"En application des dispositions de la loi N18-07 du 10 juin 2018, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, prévue dans la Constitution, et l'accompagnement des organismes publics et privés, et des personnes physiques concernées par le traitement, l'ANPDP lancera une vaste opération de recensement à partir de 8 juin 2023 via son portail électronique www.anpdp.dz", a précisé le communiqué.

A ce titre, en vue de faciliter l'opération de recensement et conformément à la loi susmentionnée, l'autorité a indiqué que " tout organisme est tenu, comme premier pas, à désigner un représentant qualifié, et qui remplit les conditions consultables sur le site électronique de l'autorité".

Dans le même contexte, l'autorité a appelé, par son communiqué, tous les organismes publics et privés, ainsi que les per sonnes concernées, à coopérer pour faire réussir cette opération. Pour ce, "l'Autorité nationale mettra prochainement, sur ledit portail, les formulaires d'autorisation préalable du traitement, les demandes d'autorisation et les demandes de consultation au profit des organismes et des personnes physiques concernées par le traitement des données à caractère personnel, avec des explications qui précisent comment les envoyer et suivre les étapes de leur examen", conclut le communiqué.