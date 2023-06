Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé, mercredi, une réunion du gouvernement consacrée aux secteurs de la Solidarité, de l'Agriculture, de l'Industrie et au programme complémentaire de développement de la wilaya de Djelfa, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral:

"Le Premier ministre, Monsieur Aïmene Benabderrahmane, a présidé, ce mercredi 7 juin 2023, une réunion du Gouvernement tenue au Palais du Gouvernement.

Lors de sa réunion hebdomadaire, le Gouvernement a examiné les points suivants:

Dans le domaine de la solidarité:

Le Gouvernement a examiné un avant-projet de loi modifiant et complétant la loi 10-12 du 29 décembre 2010, relative à la protection des personnes âgées, présenté par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, en première lecture.

Ce projet de texte s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des personnes âgées et de leur protection contre toute forme d'atteinte à leur dignité et leur intégrité physique et morale.

Il vise à mettre en conformité le dispositif juridique avec les standards internationaux en la matière, tout en préservant nos valeurs religieuses et culturelles ancrées dans les traditions ancestrales de notre pays.

Dans le domaine de l'agriculture:

Le Gouvernement a examiné un projet de décret exécutif portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de logements et équipements publics au niveau de certaines communes de la wilaya de Tissemsilt.

Ces projets, qui revêtent un intérêt économique et social, s'inscrivent dans le cadre de la concrétisation du programme complémentaire de développement consacré à la wilaya de Tissemsilt, décidé par Monsieur le Président de la République.

Concernant le programme complémentaire de développement de la wilaya de Djelfa:

Le Gouvernement a entendu une communication du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire sur le projet de programme complémentaire de développement de la wilaya de Djelfa.

Ce programme complémentaire de développement socioéconomique au profit de la wilaya de Djelfa intervient en application des instructions de Monsieur le Président de la République. L'exposé a porté essentiellement sur les indicateurs socioéconomiques de la wilaya, l'approche participative suivie lors de l'élaboration de ce projet de programme, le portefeuille des projets proposés en fonction des priorités arrêtées pour la prise en charge des besoins de la population de la wilaya et l'amélioration de leur cadre de vie et, enfin, l'impact socioéconomique attendu de la concrétisation de ce programme sur les court, moyen et long termes ainsi que les modalités de son financement et son lancement durant l'année en cours.

Enfin, dans le domaine de l'industrie:

Le Gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique portant sur l'état d'avancement des études de faisabilité du projet de réalisation d'un complexe sidérurgique dans la wilaya de Béchar, destiné à la production du rail et du profilé en acier, à partir du minerai de fer de la mine de Gara Djebilet.

Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un pôle sidérurgique au niveau de la wilaya de Béchar, sera dédié à la valorisation du méga projet d'exploitation du minerai de fer de Gara Djebilet".