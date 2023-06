La Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance (CAAR) a annoncé la mise sur le marché, en septembre prochain, de nouveaux produits d'assurance agricole dans le cadre de l'extension de son réseau pour se rapprocher davantage de ses clients.

La doyenne des compagnies d'assurance en Algérie a reçu l'aval du ministère des Finances pour présenter ces nouveaux produits d'assurance agricole, a indiqué jeudi le PDG de la CAAR, Hadj Mohamed Seba, en marge d'une cérémonie organisée à Alger à l'occasion du 60e anniversaire de la compagnie.

Ces produits, premiers du genre depuis la création de la compagnie en 1963, répondent aux besoins de ses clients, notamment les agriculteurs, a-t-il souligné, précisant qu'ils couvrent les risques auxquels ils sont habituellement confrontés (incendies, grêle, tempêtes et inondations). La CAAR s'emploie aussi à couvrir partiellement le risque de sécheresse, qui est "onéreux", d'où la nécessité, a-t-il dit, "d'œuvrer de concert avec d'autres compagnies d'assurance à la mise en place d'un système d'assurance agricole intégral couvrant le risque de sécheresse".

Avec les grandes évolutions que connaît le marché des assurances, notamment en matière de numérique, "les clients veulent des prestations rapides et de qualité", a soutenu le responsable, soulignant que "les efforts déployés dans ce domaine pour la commercialisation dématérialisée de ses produits via les plateformes créées à cet effet (assurances Habitation, Marchandises et Transport) ont permis aux assurés de déclarer leurs sinistres en ligne et de suivre leur indemnisations en temps réel". La CAAR s'emploie également à vulgariser efficacement les produits mis sur le marché, peu connus auprès de ses clients, à travers "une nouvelle stratégie de communication entre les cadres de la compagnie et ses assurés".

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, du directeur général du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l'Etat, Salah Labani, du Secrétaire général du ministère des Finances et du Vice-gouverneur de la Banque d'Algérie, en sus de directeurs de nombre de compagnies d'assurance. Dans une allocution lue en son nom par M. Labani, le ministre des Finances, Laaziz Faid, a félicité la compagnie pour "son parcours jalonné de réalisations", affirmant le souci de l'Etat à développer le marché des assurances en Algérie et à créer un environnement propice permettant au secteur de répondre aux attentes. Il a, en outre, rappelé les mesures prises par le ministère des Finances, dont l'augmentation du capital des compagnies d'assurance, le renforcement du contrôle sur l'activité d'assurance, la séparation entre les assurances de personnes et les assurances de biens, et la révision du cadre juridique de ce secteur pour l'adapter aux exigences de la numérisation, dans le but de "stimuler la croissance du secteur". Cette célébration a été rehaussée par la distinction de nombre d'anciens et actuels cadres de la compagnie, l'organisation d'expositions-photo et la présentation d'un reportage-vidéo retraçant le parcours de la compagnie. L'événement était, également, l'occasion d'exposer les premiers registres de la compagnie ainsi que les outils utilisés à l'époque, en sus de photos et de témoignages de fidèles clients de la CAAR.