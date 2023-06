Le public oranais a apprécié jeudi soir au Théâtre régional Abdelkader-Alloula d'Oran la représentation générale de la pièce "132 ans" du regretté dramaturge Ould Abderrahmane Kaki dans une nouvelle présentation du texte.

Cette œuvre théâtrale, produite par le théâtre régional Abdelkader Alloula à Oran durant l'année en cours, qui raconte l'histoire de l'épopée du peuple algérien dans sa lutte contre le colonialisme français, a été présentée à l'occasion de la Journée nationale de l'artiste et de la célébration du soixantième anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, a souligné le Directeur de cet établissement culturel Mourad Senouci.

Cette pièce a été revisitée par le dramaturge Medjahri Habib qui l'a mise en scène avec une nouvelle vision contemporaine différente de celle présentée par plusieurs troupes qui ont reproduit ce texte théâtral, présenté pour la première fois, en 1963 à Alger, a indiqué le second assistant réalisateur, Baghalia Ahmed.

La nouveauté réside dans la production de ce texte qui traite des différentes étapes historiques qu 'a connues l'Algérie durant les 132 années d'occupation française, dans la séquence historique, la narration des événements et le spectacle, commençant par l'incident du coup de l'éventail et l’emploi de la chorégraphie et de la musique, dans un style contemporain, tout en préservant les chants des différents genres algériens, a ajouté Baghalia qui est aussi enseignant universitaire.

L'équipe de cette pièce, interprétée par une pléiade d'acteurs, a également travaillé à l'emploi de l'éclairage et d'accessoires pour la scénographie, qui était sans décor fixe, avec l'utilisation de l'écran, notamment pour montrer la résistance populaire et les combats menés par l'Armée de libération nationale contre la soldatesque française, tout en employant également le chant d'une chorale.

Le nouveau spectacle de "132 ans", considéré comme l'un des chefs-d'œuvre les plus importants de l'histoire du théâtre au niveau national, est le fruit d'un atelier de formation de jeunes comédiens mis en contact direct avec des comédiens professionnels, a ajouté Ahmed Baghalia.

"Pour la première fois au niveau des théâtres régionaux, les différentes étapes de mise en scène de cette nouvelle édition ont été documentés dans un livre pour être une référence pour les étudiants et chercheurs", a-t-il dit.

La nouvelle version de la pièce de théâtre, a été marquée par une séquence de la dernière scène, dédiée au défunt Ould Abderrahmane Kaki, qui est l’un des pionniers du 4ème art en Algérie et le premier a avoir employé la "Halqa" dans le théâtre à l'italienne et excellé dans plusieurs œuvres, dont "El Guerrab Oua Salihine".