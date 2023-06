Le rôle de la zaouia de Sidi Adda Ben Ghoulamallah dans l’ancrage des valeurs éducatives et religieuses dans la société locale a été souligné par les participants au colloque national dédié aux "érudits du soufisme de la région de Tiaret" dont les travaux ont été ouverts jeudi à Sidi Hasni (Tiaret).

Oudhane Boughoufala de l’université Ibn Khaldoun de Tiaret a souligné, dans son intervention présentée lors de cette rencontre abritée par le siège de la zaouia, que "l’orientation de la zaouia Sidi Adda Ben Ghoulamallah, à l’instar des autres zaouias, porte sur l’enseignement, l’éducation spirituelle, la tolérance et l’ouverture", soulignant sa contribution à la glorieuse guerre de libération. Belkacem Abbassi, Imam à la mosquée de Sidi Adjal (Djelfa), a abordé les moyens éducatifs adoptés par cette zaouia dans l’enseignement coranique et la sunna en faveur des étudiants et mouridine.

Il a indiqué que "Cheikh Sidi Adda et ceux qui l’ont suivi se sont distingués par la choura, à savoir la prise en compte et l'adoption de l’opinion du groupe, et la consultation des tenants de la r eligion et du Savoir".

Le fondateur de la zaouia Bouabdellia, Sidi Adda Ben Ghoulamallah, est considéré comme l'un des notables de la région.

Il est né en 1794 dans le village de Mechti El Fokarat près de la ville de Jdioua (Relizane). Il apprit les sciences théologiques chez les chouyoukh pour suivre la voie du soufisme. Il fut chargé par l’Emir Abdelkader de gérer la justice pour plusieurs années et fonda sa zaouia.

Il décéda en 1866.

Ce colloque de deux jours est organisé par la zaouia de Sidi Adda Ben Ghoulamallah en coordination avec le Laboratoire d'Etudes philosophiques et des Questions humaines et la Société d'Algérie relevant de la Faculté des Sciences humaines de l'Université "Ibn Khaldoun" à Tiaret, en présence de professeurs universitaires, d'un groupe de disciples de la zaouia et du chercheur, le professeur Mohamed Hilmi Abdelouahab d'Egypte comme invité d'honneur.