Dans le cadre de la promotion du tourisme médical en Algérie, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a convié des professionnels de la santé nigériens à un séjour de quatre jours, durant lequel la délégation visitera plusieurs structures de santé.

Composée de médecins, spécialistes et professeurs de différentes branches de la médecine, "la délégation rendra visite à des structures de santé (privées) offrant des services de choix dans le traitement de différentes pathologies à travers des équipements et de moyens de haute technologie", a expliqué à l’APS le porte parole de la compagnie, Amine Andaloussi. Elle a été reçue, mercredi à Alger, lors d'une cérémonie d'accueil à laquelle a pris part le directeur général de la compagnie, Yacine Benslimane, ainsi que d'autres responsables commerciaux et de vente d'Air Algérie, a-t-il précisé. L'initiative "vise à promouvoir le tourisme médical en Algérie au vu du potentiel remarquable qu’elle recèle en matière d’infrastructures de santé", a-t-il ajouté.

"La promotion du tourisme médical intervient après l’opération lancée par Air Algérie pour pr omouvoir le tourisme national, particulièrement dans le Grand sud, notamment à travers le lancement de lignes directes entre l’Europe et cette région du pays, à l’instar de la ligne Paris-Djanet", rappelle le responsable.

Air Algérie compte s’appuyer sur son réseau qui couvre les pays du Sahel "pour inciter les patients des pays sub-sahariens à venir effectuer leurs soins et actes médicaux en Algérie", a-t-il ajouté, soulignant que le Niger était le premier pays choisi dans ce cadre. Ces visites permettront de nouer des contacts avec les responsables des infrastructures de santé et encourager les professionnels à orienter leurs patients vers l'Algérie, selon le même responsable. La délégation nigérienne était intéressée par plusieurs spécialités médicales, notamment l’ophtalmologie, l’oncologie (chimiothérapie et radiothérapie), la neurochirurgie, ainsi que la radiologie et les explorations, a indiqué M. Andaloussi, mettant en avant le savoir faire de ces structures de santé, le réseau aérien disponible, ainsi que ses prix attractifs.