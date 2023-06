La Fédération sénégalaise de football (FSF) a décide mardi de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, toutes les compétitions de football, sur toute l’étendue du territoire du pays, a rapporté l'agence de presse locale APS.

Dans une lettre circulaire, la FSF dit avoir pris cette décision en raison de la "tension socio-politique et de la situation sécuritaire qui règnent à Dakar depuis quelques jours". Des violences ont eu lieu à Dakar, Ziguinchor (sud) et dans d’autres localités du Sénégal.

Seize morts et de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés, selon le ministère de l’Intérieur. La Fédération sénégalaise invite les présidents de la ligue de football amateur (LFA), de la ligue de football professionnelle et des présidents de clubs et de ligues régionales de football au "respect strict de cette mesure de suspension", conclut le communiqué de l'instance.