Le leader du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, le CR Belouizdad est sorti indemne du guêpier du MC El-Bayadh en s'imposant (3-1), alors que le "clasico" est revenu logiquement à la JS Kabylie aux dépens du MC Alger (2-0). La lutte pour le maintien fait rage entre pas moins de cinq formations, à l'issue de la 25eme journée disputée mardi.

C'est le CRB qui fait la meilleure opération de cette journée en s'imposant chez le nouveau promu, le MC El-Bayadh, pourtant difficile à manier sur son terrain. Un doublé du Camerounais, Leonel Wamba (6e et 64e) et une troisième réalisation de Belkheir ont permis aux "Rouge et Blanc" de maintenir leur confortable avance de huit points sur leur poursuivant immédiat, le CS Constantine.

Ce dernier n'a pas raté l'opportunité de glaner les trois points du match devant le RC Arbaa (2-0), grâce à un doublé de Mammeri, qui permet à son équipe de consolider davantage sa seconde place, qualificative à la lucrative compétition de la Champion's Ligue africaine, la saison prochaine. En revanche, cette défaite met le RCA dans une fâcheuse position, puisqu'il se retrouve plus que jamais dans la zone rouge.

Tous les regards étaient braqués ce mardi sur le stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou, où les hommes de Youcef Bouzidi ont offert une belle victoire à leurs fans présents en force dans les tribunes. Un but de Mouaki en début de match et un second de Redjem en fin de la première période, ont scellé le sort du match et éloigné quelque peu, les "Canaris" de la zone de turbulence.

En revanche, le "Doyen" qui concède sa 1re défaite lors de la phase "retour", a confirmé une fois de plus, son manque d'efficacité en attaque et risque de ne pas monter sur le podium, synonyme d'une participation continentale que convoite également l'ES Sétif large vainqueur du relégable, HB Chelghoum-Laid, battu à domicile (4-0) dont un triplé du Camerounais Leonel Nkembé.

Dans la lutte pour le maintien, la bataille s'annonce féroce entre plusieurs club. Ainsi, le duel à distance entre le Paradou AC et le NC Magra s'est terminé à égalité, après leur victoire respectivement devant le MC Oran (4-0) et l'ASO Chlef.

L'équipe de Magra a réalisé la meilleure opération de cette journée en allant battre à Chelf, le finaliste de la Coupe d'Algérie (1-0) sur un but en or de Bourahla (45e).

De son côté, le PAC a bénéficié de trois penalties pour battre le MCO (4-0), qui concède une lourde défaire après celle essuyée à Tizi-Ouzou sur le même score (4-0). A cinq journées de la fin, la relégation au palier inférieur hante les nuits de plusieurs clubs dont les plus menacés sont : US Biskra et JS Kabylie (31 pts), NC Magra (30), RC Arbaâ (29) et le Paradou AC (28), alors que le HBCL (3e pts) a déjà les deux pieds en ligue 2 (amateur). L'épilogue de cette 25e journée aura lieu mercredi à 16h30 avec le déroulement de la dernière rencontre entre l'USM Alger auréolée d'une consécration en Coupe de la Confédération africaine et l'US Biskra.