Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun a affirmé, mardi à Alger, que la numérisation du secteur de la production pharmaceutique avait eu un "impact important" sur l'accès aux produits pharmaceutiques et aux équipements médicaux, outre l'amélioration de la qualité des soins sanitaires et le renforcement de la coopération entre différents acteurs concernés.

Dans une allocution prononcée lors des travaux d'une journée parlementaire sur "la transition numérique dans le secteur de la santé: perspectives et défis", organisée par la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Aoun a fait savoir que l'"outil du numérique" mis en place par le ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique "a eu un impact important sur l'accès aux produits pharmaceutiques et aux équipements médicaux, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement, la distribution et le contrôle de la situation du stock de s établissements pharmaceutiques". Le ministre a souligné, dans ce sens, que la numérisation du secteur visait le suivi de la traçabilité du médicament et le contrôle des stocks des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux, mais également à mettre fin au problème de pénurie.

Une telle démarche, a-t-il dit, s'inscrit dans le cadre "de l'effort du Gouvernement visant à lever les obstacles de la bureaucratie et à offrir un service instantané et à distance au citoyen avec la coordination entre tous les acteurs en ce qui concerne l'itinéraire du médicament".

La numérisation de la chaine d'approvisionnement en produits pharmaceutiques a contribué à "l'amélioration de la qualité des soins sanitaires et au renforcement de la coopération entre les différents acteurs concernés dans le système, outre l'accès aux médicaments et une gestion plus efficace des stocks", a poursuivi M. Aoun.

La mise en place d'un système pharmaceutique informatisé national a permis de "numériser et d'analyser simultanément les plans d'approvisionnement ayant trait à l'importation et à la production de médicaments, suivant une vision claire et prospective de l'état des stocks des produits pharmaceutiques pour en éviter la pénurie, en suivant leur traçabilité à partir de leur importation et production jusqu'à leu di stribution au niveau des établissements hospitaliers et des pharmacies".

La numérisation garantit "la disponibilité des produits et la lutte contre les pratiques commerciales illégales comme la monopolisation, la vente concomitante et la spéculation illicite, à l'origine de la perturbation du marché de médicaments, notamment lors de la pandémie de la Covid-19, et ce à la faveur de la mise en place du portail "REQUETEMEDIC" pour signaler ces pratiques directement aux services du ministère", a relevé M. Aoun.

Il a indiqué que plusieurs services électroniques ont été fournis via la plateforme de plusieurs portails électroniques pour ne citer que "la prise de rendez-vous sur internet" pour les opérateurs pharmaceutiques et le contrôle et le traitement des déclarations d'inventaire et l'enregistrement des programmes de distribution, à la lumière des dispositions législatifs de la loi de finances 2023.