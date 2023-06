Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a insisté, mardi, à partir de Médéa, sur l'importance d'accorder un "intérêt particulier" à la santé de proximité en améliorant les prestations sanitaires fournies aux populations au niveau des structures de soins de base.

"Les structures de soins de proximité doivent être en mesure, le plus tôt possible, de prodiguer aux citoyens les prestations médicales dont ils ont le plus besoin et leur éviter les déplacements vers les grands établissements sanitaires", a déclaré le ministre, en marge de sa visite d’inspection.

Le premier responsable du secteur de la santé a ajouté que "ces prestations vont contribuer à l’amélioration de la prise en charge médicale de ces citoyens, notamment en matière de gynécologie, pédiatrie ou chirurgie dentaire et parvenir, ainsi, à rapprocher la santé du citoyen".

Le ministre de la Santé a fait part, en outre, de la disponibilité de son département à moderniser le établissements hospitaliers qui ont été mis en exploitation depuis plusieurs années dans le but de garantir une meilleure prise en charge des m alades et d’améliorer les conditions de travail du personnel médical.

Il s’agit des hôpitaux de Ksar-el-Boukhari, sud de Médéa, et Berrouaghia, centre, qui nécessitent, selon le ministre, des opérations de modernisation.

A ce sujet M. Saihi n'a pas exclu la possibilité d'inscrire de nouveaux projets d’établissements hospitaliers de remplacement pour permettre aux citoyens de ces régions de continuer à avoir accès à une couverture sanitaire de "qualité". En visite sur le chantier de réalisation du centre anti cancer (CAC), implanté dans la commune d’Ouzera, à l’est de Médéa, qui affiche un taux d’avancement estimé à 70% , M. Saihi a invité l’entreprise en charge de ce projet de le livrer dans les délais impartis, à savoir le début du deuxième semestre de l’année 2023.

Il a préconisé sur place d’inclure des structures sanitaires d’appoint pour optimiser ce centre et d’assurer des activités médicales autres que celles en relation avec le traitement des cancéreux. Le ministre de la Santé avait procédé, à l’entame de sa visite, à l’inauguration du service des urgences médicales de l’hôpital Mohamed Boudiaf de Médéa, puis inspecté successivement les chantiers de polycliniques situés à la cité "Ain-Djerda", commune de Draa-Smar, qui enregistre un taux d’exécution de 95%, ainsi que celle de "Merdj- Chkir" sur les hauteurs de Médéa qui a fait l’objet récemment de travaux de réhabilitation.