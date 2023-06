L'Iran a dévoilé mardi un missile hypersonique développé localement, baptisé "Fattah", lors d'une cérémonie organisée dans la capitale, Téhéran, a rapporté l'agence de presse officielle IRNA. Le président Ebrahim Raïssi, le commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), Hossein Salami, et le commandant de la division aérospatiale du CGRI, Amir-Ali Hajizadeh, y ont assisté, a-t-elle ajouté.

Selon IRNA, ce missile possède de grandes capacités tactiques et est équipé d'un système de propulsion à combustible solide et d'une tuyère mobile au deuxième étage, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse de Mach 15 (18.360 km/h) et d'avoir une portée de 1.400 km.

Le projectile à guidage de précision est également équipé d'une technologie furtive qui lui permet d'éviter d'être détecté par les systèmes radar.

Lors de la cérémonie, M. Hajizadeh a indiqué qu'aucune technologie antimissile existante n'était capable d'empêcher ce projectile hypersonique d'atteindre ses cibles, a rapporté l'agence de presse semi-officielle Fars.