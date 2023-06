Un spectacle éclectique et frissonnant a caractérisé la 3eme soirée du 13eme festival culturel local de la chanson et musique Kabyle au cours duquel le public a vibré quasiment à tous les genres et airs, qui font la richesse de la chanson du patrimoine artistique de la région.

Du rock, avec l’éblouissante chanteuse Manana, du châabi pur jus avec H’Sinou Fadli, le Guerouabi de la Soummam comme on aime tant le surnommer, de la chanson populaire avec Zoubir Maghdas et de la chanson moderne avec Ferhat Hamdi, chacun en a eu pour ses inclinaisons et ses coups de cœur, faisant de ce concert, un moment prenant et truculent d’émotion, servi il est servi, par un orchestre éblouissant.

C’est Manana, dans un look adapté, emprunté au rock des sixties, tout en cuir noir habillée, qui a mis le feu en premier, en déclinant un répertoire typique, notamment celui de Ali Amrane avec sa chanson "Arfadh Tavalist", (prend la valise), qui d’emblée a conditionné son auditoire, poussé quasiment à la transe. Dans son exubérance, la jeune artiste, qui est passée par "Elhane wa chabab" et récipiendaire de p lusieurs prix à l’étranger, a donné la pleine mesure de son talent. Elle énérgise, déborde, sans jamais faire dans l'excès, se servant à chaque fois, de sa voix aigue et douce pour livrer des morceaux qui célèbrent la vie. Puis arrive H’Sinou, bon pied bon œil malgré son âge, pour infuser une ambiance quasiment à l’opposé, en égrenant ses plus belles chansons et des reprises de El Hachemi Guerrouabi, traduites en kabyle dont "L’barah fi Amri acherine", qui ont fait mouche, et suscité la grande ambiance.

Le public était transporté du début jusqu’à la fin de la prestation. Il s’en est exulté comme jamais. Les autres artistes n’avaient du reste pas d’autres choix que de se mettre au diapason, et de monter le son à leur manière, livrant des mélodies et des poèmes, tendres et attendrissant voire émouvants. Magnifique soirée, qui n’a pas dérogé aux deux précédente prestations, que d’aucuns ont considéré, hautes en couleurs et surprises.