Les cours du pétrole se sont légèrement repliés mardi, . Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août s'est effrité de 0,54%, pour clôturer à 76,29 dollars.

Quant au baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en juillet, il a lui perdu 0,56%, à 71,74 dollars. Le tassement des prix a été limité mardi par le rapport mensuel de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), qui a revu en hausse ses prévisions de cours pour le Brent et le WTI, modérément au second semestre 2023 ou mais nettement en 2024. Pour l'année prochaine, l'EIA voit désormais le Brent à 83,51 dollars le baril, contre 74,47 jusqu'ici, et le WTI à 78,51 dollars, contre 69,47 précédemment.