Le président du Parlement arabe, Adel Benabderrahmane Al-Assoumi, a félicité le président, le Gouvernement, le peuple et le Parlement algériens à l'occasion de l'élection de l'Algérie, mardi, par l'Assemblée générale des Nations unies en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2024/2025, estimant que son élection constitue un "apport qualitatif à la diplomatie arabe et une consécration de la place de l'Algérie au niveau international".

Après avoir salué l'élection de l'Algérie pour occuper l'un des dix sièges des membres non permanents au Conseil de sécurité, M. Al-Assoumi a fait savoir que "cette élection reflète la place de l'Algérie au niveau arabe et international". Le même responsable qui a estimé que "cette victoire est méritée", s'est dit confiant que "l'Algérie sera une voix forte pour soutenir toutes les causes arabes au Conseil de sécurité".

Enfin, M. Al-Assoumi a exprimé la reconnaissance du Parlement arabe aux efforts inlassables de l'Algérie sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour défendre les causes arabes et protéger les intérêts des peuples arabes.