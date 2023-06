L'Algérie a été élue mardi à New York par l'Assemblée générale de l'ONU, avec quatre autres pays, comme membres non permanents au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025.

"L'Algérie, le Guyana, la République de Corée, la Sierra Leone et la Slovénie rejoindront le premier organe de maintien de la paix et de la sécurité internationales à partir de janvier, pour une période de deux ans", rapporte le site officiel de l'ONU.

Ils faisaient partie des six pays en lice pour les cinq sièges nonpermanents du Conseil. Le vote a eu lieu au scrutin secret et les candidats devaient obtenir une majorité des deux tiers, soit 128 voix.

Au total, 192 pays ont voté pour pourvoir trois sièges au Conseil de sécurité attribués aux groupes Afrique et Asie-Pacifique, et un chacun pour l'Europe de l'Est et l'Amérique latine et les Caraïbes. La Slovénie a battu la Biélorussie dans la course pour l'Europe de l'Est, obtenant 153 voix contre 38. Ces cinq pays nouvellement élus rejoindront ainsi l'Equateur, le Japon, Malte, le Mozambique et la Suisse en tant que membres non permanent s du Conseil. Ils occuperont les sièges à partir du 1er janvier 2024 et exerceront leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 2025.

Le Conseil de sécurité est composé de 15 pays, dont cinq - la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis - sont des membres permanents, leur accordant le droit de veto sur toute résolution ou décision. Les 10 membres non permanents sont élus par l'Assemblée générale, qui comprend les 193 Etats membres de l'ONU, et conformément à la répartition géographique par région. A noter que c'est la quatrième fois de son histoire que l'Algérie occupe un siège non permanent au Conseil de sécurité, après les mandats de 1968-1969, 1988-1989 et 2004-2005.