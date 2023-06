Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad a donné mardi à partir de Tikjda (Bouira) le coup d’envoi d’une campagne nationale de nettoyage et de lutte contre les incendies de forêts auxquelles prennent part plusieurs associations de la wilaya.

Plusieurs associations environnementales et culturelles et plusieurs dizaines de jeunes bénévoles venus des communes de Bouira, d’El Asnam, et de Haizer, participent à cette campagne de nettoyage et de sensibilisation sur les risques des incendies de forêts.

L’opération de nettoyage couvre tout le site entourant le centre national de sport et de loisir de Tikjda (CNSLT).

D’autres services de la wilaya de Bouira, ainsi que l’entreprise Nadhif, prennent part aussi à la campagne de nettoyage et de sensibilisation sur la lutte contre les incendies de forêts.

"Il s’agit d’une campagne nationale lancée à partir de Tikjda et qui commence dans les autres wilayas du pays pour lutter contre les incendies de forêts et protéger les richesses naturelles", a expliqué à la presse la présidente du Croissant rouge algérien (CRA), Ibtissam Haml aoui, qui accompagnait le ministre.

Mme Hamlaoui a ajouté que cette "importante opération" s’inscrit dans le cadre de la convention signée avec le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) qui "œuvre à impliquer davantage les jeunes dans les activités de volontariat et de bénévolat", soulignant que "Tikjda est une zone touristique par excellence qui doit être protégée contre la pollution et contre les incendies, notamment durant la période d’été".