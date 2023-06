Pas moins de 34 familles, qui habitaient dans des immeubles du vieux bâti dans la commune d’Oran, ont été relogées, mardi, dans de nouveaux logements à Oued Tlelat, a-t-on appris auprès des services de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI).

Les services de la daïra d’Oran, en coordination avec les services communaux, ont entamé, tôt dans la matinée de mardi, le relogement des 34 familles, qui habitaient dans des immeubles vétustes menaçant ruine au niveau de haï El-Mokrani (ex-Sananès), au chef-lieu de wilaya, dans de nouveaux logements dans la commune de Oued Tlelat.

Pour mener à bien cette opération, tous les moyens nécessaires ont été mobilisés, selon la même source, qui a indiqué qu’il sera procédé à la démolition de ces bâtisses et quelques constructions illicites voisines, immédiatement après l’achèvement de l’opération de relogement.

L’opération se poursuivra jusqu’à l’éradication totale de ce type de construction, qui ont été érigées en violation de la loi, de même que les vielles bâtisses menaçant ruine, et ce, après les enquêtes sociales et foncières à travers le fichier national du logement. Pour rappel, plus de 300 familles, qui vivaient dans des habitations précaires et des constructions illicites dans la ville d’Oran, ainsi qu’au niveau des communes de Bir El Djir et d’Es-Senia, ont été relogées dans des logements neufs à Oued Tlelat.