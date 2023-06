Des experts ont affirmé mardi à Skikda que l’Algérie œuvre à mettre en œuvre

ses engagements pris au titre du "Cadre de Sendai 2015 de réduction des risques

de catastrophe" par l’enrichissement de son dispositif juridique.

"L’Algérie déploie de gros efforts pour adapter son système juridique au Cadre de Sendai 2015-2030 par l’introduction de plusieurs amendements à certaines lois liées aux risques majeurs", a indiqué Amina Amari, cadre au ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire et représentante de l’Algérie au Bureau des Nations-Unies pour la réduction des risques de catastrophes (UNDRR).

Intervenant au cours d’une rencontre de formation tenue au palais de la Culture Malek Chebel de Skikda sur "les modalités d’élaboration de stratégies locales de réduction des risques des catastrophes selon l’approche japonaise", la même cadre a rappelé que la loi 04-20 relative aux risques majeurs a été adoptée en 2004 après le séisme de Boumerdès (21 mars 2003), signalant que cette loi fait l’objet actuellement d’une rév ision au niveau du ministère de tutelle en vue de s’appuyer sur le cadre de Sendai en cas de catastrophe et de l’adapter aux cadres internationaux.

"D’importantes ressources financières ont été mobilisées par l’Algérie pour réduire les effets des catastrophes et indemniser les victimes", a assuré, de son côté, Amel Younès, cadre au même ministère, durant cette rencontre tenue en présence des walis de Skikda, de Souk Ahras et d’El TArf ainsi que de cadres des wilayas d’Annaba, Guelma et Constantine et de la représentante de l’agence japonaise GICA, Usami Satoko.

Mettant l’accent sur l’importance de la révision de loi sur les assurances pour réduire les charges financières supportées par l’Etat, elle a abordé la stratégie de réduction des risques d’inondations que font peser sur Skikda les deux oueds de Safsaf et Zeramna ainsi que ceux liées au séisme, la pollution marine, l’industrie et les feux de forêts.

Le commandant Samir Fertas de la direction de la protection civile a exposé, lui, les huit étapes de la méthode japonaise de réduction des risques des catastrophes majeurs, relevant que le Cadre de Sendai vise en premier à élaborer des plans anticipés avant les catastrophes.

Selon les organisateurs, cette formation s’inscrit dans le cadre d’un processus initié depuis deux années par le ministè re de l’Intérieur avec un partenariat japonais pour tirer avantage de l’expertise nippone dans ce domaine qui reste la mieux indiquée pour les collectivités locales.

La rencontre de deux jours comprend des visites à la direction de la protection civile et à la zone industrielle de Skikda pour s’enquérir des mesures de prévention des risques industriels.