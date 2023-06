Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a affirmé, mardi depuis Blida, que son ministère avait enregistré "une orientation remarquée" des étudiants universitaires vers le monde de l'entrepreneuriat pour créer des start-up et des micro-entreprises, notamment au regard du soutien et de l'accompagnement de l'Etat.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail en compagnie du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid à l'université '"Saad Dahlab", le ministre a indiqué que "les étudiants universitaires" sont désormais plus intéressés par le monde de l'entrepreneuriat après leur graduation de l'université pour contribuer à la génération de richesses".

Il a salué l'intérêt des étudiants par le monde de l'entrepreneuriat et leur concentration sur la concrétisation de leur projets innovants à travers la création de micro-entreprises et start-up en vue de contribuer à la création d'emplois au niveau local et national, relevant que l'université "Saad Dahlab" compte près de 102 projets innovants qui peuvent être transformés en micro-entreprises et start-up.

Pour sa part, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises a évoqué les efforts consentis en vue de relancer l'esprit d'entrepreneuriat aux universités et l'encouragement des étudiants à créer leurs propres entreprises, notamment les projets innovants d'autant plus que de nombreuses idées et recherches menées par les chercheurs peuvent être concrétisées en start-up et micro-entreprises ce qui témoigne de "davantage de rapprochement de l'université du monde économique".

Il a indiqué que son département ministériel œuvrait à accompagner cette évolution qui s'opère au niveau des universités et pour soutenir les porteurs de projets par le financement et l'encadrement afin de créer leurs propres sociétés, d'autant que les projets qu'ils ont inspectés à l'université relèvent des technologies de pointe, tel que la fabrication de drones. Dans ce cadre, les deux ministres ont inauguré, durant cette visite, la plateforme technologique des fuselages d'avions, la première du genre au niveau national, laquelle dispose d'un laboratoire de télécommunications, un autre pour les systèmes d'avions et un autre consacré aux systèmes de pilotage à distance.

Par la même occasion, les deux ministres ont assisté à une présentation de vol de deux drones fabriqués par des étudiants, des réalisations saluées par les ministres, en ce sens qu'elles "sont à même de libérer l'Algérie de la dépendance technologiques", a déclaré M. Mahdi Oualid.

Durant cette visite, les deux ministres ont supervisé l'inauguration de plusieurs nouveaux espaces scientifiques que l'université vient d'acquérir, à l'instar des maisons d'intelligence artificielle et du centre d'appui à la technologie et à l'innovation, et un espace pour les start-up, outre la visite de certains structures pédagogiques et scientifiques.