Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont salué mardi les nouvelles mesures prévues dans le projet de loi modifiant et complétant la loi N 83-12 relative à la retraite, affirmant que ce projet de loi s'inscrit dans le cadre des mesures visant à améliorer le niveau de vie des retraités.

Lors d'une plénière à l'APN, présidée par M. Ibrahim Boughali, président de cette instance parlementaire, en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, et de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, les députés ont salué la teneur dudit projet qui s'inscrit dans le cadre "des mesures tendant à améliorer le niveau de vie de la catégorie des retraités à faible revenu".

Dans ce cadre, le député du Mouvement El-Bina, Bouchama Abdallah, s'est félicité de la teneur de ce projet de loi qui, a-t-il dit, traduit la dimension sociale de l'Etat algérien, indiquant que cette mesure "mérite d'être saluée". Pour sa part, le député du Parti du Front de libération nationale (FLN), Khalifa Miloud, s'est réjoui de la teneur dudit projet, estimant q ue les nouvelles mesures s'inscrivent dans le cadre de "la poursuite des efforts visant à améliorer le niveau de vie des citoyens et à faciliter la vie à la catégorie des retraités à faible revenu". Le député Boubekeur Ahmed (RND) a salué le contenu du projet de loi amendant les dispositions des articles 16 et 47 dans le cadre "du soutien de la politique sociale de l'Etat" à même "d'améliorer le pouvoir d'achat des retraités à faible revenu".

Le député Benamara Baghdad (FLN) a indiqué, quant à lui, que le projet de loi "constitue un acquis majeur pour les retraités à faible revenu car il vise à améliorer le pouvoir d'achat de cette catégorie". Les intervenants aux débats ont évoqué certaines préoccupations qui concernent plusieurs secteurs pour ne citer que l'insertion des contractuels en fin de contrat et d'autres questions liées à la retraite et à l'allocation chômage.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale avait déclaré, lundi, lors de la présentation du projet de loi, que ce texte "modifie et complète les dispositions des articles 16 et 47 de la loi 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite" et "vise à asseoir la politique sociale équitable adoptée par notre pays en vue de protéger les catégories vulnérables des retraités à faible revenu".