Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont procédé à l'arrestation de trois (3) mis en cause dans une affaire de violation de domicile et de vol sous la menace dont a été victime une octogénaire à El Biar (Alger), a indiqué mardi un communiqué de ces services.

Il s'agit d'une dame âgée de 86 ans ayant été victime d'une violation de domicile et de vol sous la menace avec arme blanche prohibée, et ce par des individus cagoulés qui ont pris un montant de 80.000 DA, ainsi que des bijoux en or et en argent, ajoute la même source.

L'enquête menée par les services concernés a permis d'identifier et d'arrêter trois (3) mis en cause dans cette affaire, déférés par la suite devant le parquet territorialement compétent, conclut le communiqué.