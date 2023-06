Les éditions Casbah ont publié cette semaine quatre nouveaux romans, signés par des auteurs algériens de renom, ainsi qu'un recueil de nouvelles, qui viennent enrichir les librairies. Dans cette dernière série disponible en librairie, l'auteur algérien à succès Yasmina Khadra signe "L'écrivain", alors que le romancier, journaliste, dramaturge et cinéaste Arezki Metref propose à ses lecteurs sa dernière fiction, "Les gens du peuplier".

Le romancier Mourad Chetti signe, quant à lui, le quatrième volet de ses romans inspirés de l'histoire antique de l'Algérie, "La cité des marchands", pendant que l'écrivain Akli Tadjer situe sa fiction "D'audace et de liberté" entre l'après seconde guerre mondiale et une Algérie qui rêve de liberté. De son côté la journaliste et écrivaine Meriem Guemache revient après son roman "Zelda", avec un recueil de dix nouvelles intitulé "L'absente".