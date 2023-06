Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé, mardi dans un communiqué, la mise en place d'une cellule de veille pour recenser les dégâts liés aux dernières inondations.

Le ministère a rappelé avoir "dépêché une commission ministérielle en mission spéciale dans la wilaya de Skikda, dirigée par l'inspecteur général du ministère, pour évaluer tous les dégâts liés aux fortes précipitations".

"Toutes les mesures seront prises pour la réhabilitation et l'indemnisation des sinistrés, dans les plus brefs délais, dans le but de préserver les capacités de production agricoles et animalières".