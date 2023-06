Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a mobilisé tous les moyens nécessaires pour aider "dans les meilleurs délais", les agriculteurs et les éleveurs touchés par les récentes inondations et leur permettre de reprendre leurs activités dans de bonnes conditions, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

"Sur instructions du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, les comités locaux chargés de recenser les dégâts causés par les récentes intempéries, œuvrent à l'évaluation des cas signalés au niveau des wilayas", selon le communiqué.

Dans ce contexte, "tous les moyens sont mobilisés pour soutenir, dans les meilleurs délais, les agriculteurs et les éleveurs touchés par les récentes inondations afin de leur permettre de reprendre leurs activités dans de bonnes conditions", conclut le communiqué.