Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a appelé, lors de sa participation à la 22e édition du forum pharmaceutique internationale (FPI) tenue à Dakar (Sénégal), à l'impérative promotion de partenariat africains fructueux à travers l'implication des opérateurs économiques, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la 22e édition du FPI à Dakar, tenue vendredi dernier, le ministre a affirmé que son département ministériel "œuvre à l'établissement d'un partenariat exceptionnel, global et ouvert sur le continent africain, à travers lequel elle tend à créer l'investissement, à développer les capacités de production et à préserver les postes d'emploi", précise le communiqué.

Compte tenu du caractère stratégique, le secteur de la production pharmaceutique œuvre à "établir un partenariat africain fructueux basé essentiellement sur la coopération technique et économique à travers l'implication des différents opérateurs pharmaceutiques", ajoute-t-on de même source.

A ce propos, M. Aoun a fait état de "près de 196 unité s de production pharmaceutique, et aspire à créer davantage de développement et d'expansion dans le cadre de l'intégration sous régionale et continentale". Le ministre a appelé à "l'adoption d'une approche consensuelle et continentale entre les différents pays africains permettant de développer l'industrie pharmaceutique dans le continent, et ce, à travers l'adoption de plusieurs démarches, à l'instar de la création de pôles industriels régionaux spécialisés en fonction de la gamme des produits en vue d'améliorer l'exploitation du tissu industriel africain.

Il s'agit également du développement commun des médicaments entre les différents producteurs, particulièrement les médicaments destinés au traitement des maladies qui touchent le continent, en accordant la priorité à la production africaine afin de couvrir les besoins des marchés pharmaceutiques africains".

Dans son intervention, le président du Sénégal, Macky Sall a affirmé la nécessité de développer des projets communs entre les entreprises pharmaceutiques du continent. En visitant le stand de l'Algérie à l'exposition, M. Macky Sall a estimé que "la production pharmaceutique de l'Algérie est en progrès et en développement", appelant les entreprises algériennes à établir des partenariats avec leurs partenaires sénégalaises et les pays d e l'Afrique subsaharienne", ajoute la même source.

La 22e édition du FPI a vu la présence du président sénégalais, de la ministre sénégalaise de la Santé et de l'Action sociale, Marie Ngom Ndiaye, outre des acteurs pharmaceutiques et des représentants d'organismes, d'institutions gouvernementales et d'organisations issus de tous les pays participant à l'évènement.