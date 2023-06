La Direction du Tourisme et de l’Artisanat de la wilaya d’Oran a sélectionné près de 50 établissements hôteliers, en prévision de la 15e édition des Jeux Panarabes, qui auront lieu du 5 au 15 juillet prochain en Algérie dont la capitale de l’Ouest abritera une partie des compétitions, a-t-on appris lundi auprès de cette instance.

Ces établissements hôteliers disposent de 4.749 chambres, d’une capacité d’accueil de 8.000 lits et qui sont tous fin prêts pour offrir les meilleures prestations aux hôtes d’Oran, a indiqué à l’APS le Directeur du Tourisme et de l’Artisanat de la wilaya, Belkaïm Belabbes Omar, faisant observer que la liste de ses structures hôtelières sera soumise au comité d’organisation de cette édition, qui se déroulera dans cinq (5) villes du pays.

Dans le cadre de cette manifestation sportive arabe, 24 circuits touristiques, comprenant plus de 38 sites et monuments historiques, culturelles et religieux, dont dispose la capitale de l’Ouest, ont été sélectionnés au profit des participants, selon le même responsable.

Le programme prévoit également, au niveau du village méditerranéen durant la période de ces jeux panarabes, l’organisation de plusieurs expositions, mettant en lumière la richesse et la diversité des produits artisanaux du pays et autres produits dédiés spécialement à l’art culinaire populaire oranais, a-t-on ajouté de même source.