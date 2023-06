Fin de saison cette semaine pour certaines disciplines de Handisport, à l'image du Goalball, alors que d'autres se préparent à d'importantes échéances dont la coupe d'Algérie de football pour inadaptés et les championnats du monde de Paris-2023 pour les paralympiques algériens, apprend-on lundi auprès de la fédération algérienne de Handisport.

La semaine dernière avait marqué ainsi la fin de saison de certaines disciplines, à savoir le Goalball (garçons), avec Nedjm Boufarik qui a remporté la coupe d'Algérie en battant en finale le Wifak Alger (4-3), alors que pour les filles, le trophée est revenue à Dahra Mostaganem, vainqueur de Fatate Sétifienne (8-3).

De leur côté, les clubs d'Afak Blida et El Fata Sétifien joueront la saison prochaine (2023-2024) en championnat de division Une, après avoir terminé le tournoi d'accession samedi respectivement en première et seconde place.

Par ailleurs, la direction de l'organisation sportive (DOS) a programmé durant le mois de juin les éliminatoires jusqu'à la finale, de la coupe d'Algérie de football pour inadaptés (9-10 juin à Mostaganem), le championnat d'Algérie de Powerlifting, hommes et dames (6-8 juin à Alger) qui sera suivi par la coupe d'Algérie (9 juin). Les dates du 9 au 10 juin ont été aussi consacrées pour disputer à Oran, le "play off" de la super division (hommes), alors que le championnat d'Algérie (hommes et dames) de tennis de table aura lieu le 16 juin à Blida, celui de la natation, le lendemain à Oran.

Quant au Championnat d'Algérie de para-athlétisme, il a été fixé pour les 22, 23 et 24 juin au Sato (annexe d'athlétisme) du complexe olympique "Mohamed Boudiaf" à Alger, avec une forte présence d'athlètes dont des Champions du Monde et des paralympiens, puisqu'il sera leur dernière compétition avant les Championnats du Monde, prévus à Paris (8-17 juillet 2023).