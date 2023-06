Trois personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées dans un accident de la route survenu, lundi dans la commune d'El Hamri (Relizane), a-t-on appris auprès des services la Protection civile de la wilaya.

Le chargé de l’information, le lieutenant Abbes Khamallah, a souligné que l’accident s’est produit, aux environs de 2h20 du matin au niveau du chemin de wilaya CW 7 au lieu-dit Cheraïtia, dans la commune d’El Hamri, suite à une collision entre un camion et un véhicule. L’accident a causé la mort sur place de trois personnes (25, 27 et 28 ans) et a fait trois blessés, âgés entre 34 et 36 ans, à différents degrés de gravité, qui ont été transportés par les agents de la Protection civile vers la polyclinique de Jdiouia. Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident.