Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a reçu, lundi à Alger, le président de la Cour suprême fédérale de la République d'Irak, Jassem Mohamed Abboud, indique un communiqué des services du Premier ministre.

"Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a reçu, au Palais du Gouvernement, M. Jassem Mohamed Abboud, président de la Cour suprême fédérale de la République d'Irak, qui effectue une visite de travail en Algérie", lit-on dans le communiqué.

Les discussions ont permis "de mettre en avant les relations fraternelles et historiques entre l'Algérie et l'Irak et leurs peuples frères, tout en affirmant la disposition des deux parties à œuvrer de concert pour le renforcement de la coopération bilatérale et sa redynamisation dans différents domaines".