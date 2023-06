La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a présidé, lundi au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), l'ouverture des travaux d'un colloque international sur "La résistance culturelle en Algérie durant la Révolution, une lutte pour la libération".

L'ouverture du colloque, organisé par le ministère de la Culture et des Arts sous le patronage du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, s'est déroulée en présence du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, des conseillers du Président de la République et des représentants de plusieurs secteurs.

Des universitaires, historiens, chercheurs et artistes d'Algérie, de Palestine, d'Egypte, du Qatar, d'Italie, du Nigeria et d'autres pays, participeront aux différentes conférences et activités de cette rencontre culturelle de deux jours qui s'inscrit dans le cadre du programme culturel de célébration du 60e anniversaire de l'Indépendance. S'exprimant à cette occas ion, la ministre de la Culture et des Arts a souligné que ce Colloque "tend à mettre en relief la justesse et la dimension humanitaire de la Révolution algérienne, et à rappeler l'apport de la culture et des arts à la cause nationale, mais aussi à mettre en avant les personnalités intellectuelles, culturelles et artistiques, nationales et internationales qui ont soutenu la Guerre de libération entre scientifiques, écrivains, artistes et politiciens, tous courants intellectuels et politiques confondus".

Cette rencontre, poursuit Mme Mouloudji, vise également à "collecter et à documenter le patrimoine intellectuel, culturel et artistique de la lutte algérienne, et à constituer un capital de connaissances sur le rôle de la culture et des arts durant la Révolution. Ces connaissances constitueront une source importante pour tous les chercheurs et les spécialistes dans l'histoire, dans la critique culturelle, dans les sciences sociales et dans les connaissances humaines". "La Révolution algérienne, une des plus grandes révolutions du siècle écoulé, a mis fin à une colonisation qui a duré plus d'un siècle grâce à la volonté exceptionnelle de libération d'un peuple sans défense, qui a su faire face à la force militaire la plus redoutable du pourtour méditerranéen", a souligné la ministre.

"Avec la prise de conscience qu'elle a suscitée à l'échelle mondiale, la Révolution algérienne avait eu un écho retentissant, ce qui lui a valu l'appui et le soutien de l'opinion publique mondiale et une reconnaissance de sa légalité et du droit du peuple algérien à son autodétermination", a ajouté la ministre, arguant que cette conjoncture avait favorisé "l'émergence de l'intellectuel qui avait employé son talent au service de la cause nationale, en appui au soldat dans le champ de bataille et au politicien négociateur concourant ainsi au triomphe de la Révolution algérienne sur l'injustice, l'oppression et l'analphabétisation".

La séance inaugurale de ce colloque a été marquée par un hommage à des personnalités culturelles et artistiques disparues comme Ahmed Reda Houhou, Rabah Arezki, Mohamed Mokhtari et Ahmed Ouahbi. Plusieurs thèmes ayant trait à la culture populaire, les arts et la pensée sont abordés lors ce colloque, dont "le rôle des chants patriotiques en matière de mobilisation pendant la guerre de libération", "La bataille de l'édition et de l'écriture en Algérie", et "La Révolution algérienne illustrée dans les œuvres des plasticiens algériens et arabes".

"Le cinéma algérien, une mémoire disputée", "Le rôle de la culture face aux politiques coloniales", "Les journalistes yougoslaves et la guerre algérienne de libération", "Le chant populaire pendant la guerre de libération", "L'apport du théâtre algérien au Mouvement national et à la Révolution", et bien d'autres thèmes figurent également au programme de l'évènement. Une exposition de livres a été inaugurée au niveau du hall du CIC regroupant une série d'oeuvres dans les domaines intellectuels et scientifiques, outre une exposition d'art plastique et des ateliers artistiques animés par des étudiants des Ecoles des beaux arts.