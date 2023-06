Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a reçu lundi un appel téléphonique de son homologue slovène, Mme Tanja Fajon, lors duquel les deux parties ont passé en revue les moyens de renforcer les relations de coopération et le dialogue politique entre l'Algérie et la Slovénie, indique un communiqué du ministère.

Dans ce cadre, la ministre des Affaires étrangères slovène a confirmé la décision des hautes autorités de son pays d'ouvrir une ambassade en Algérie, dans une démarche visant essentiellement à "consolider le rapprochement politique entre les deux pays et à explorer les perspectives prometteuses du partenariat économique bilatéral", selon la même source.

Les deux ministres ont, par ailleurs, évoqué les élections prévues mardi à l'Assemblée Générale des Nations unies, pour désigner les nouveaux membres du Conseil de Sécurité, et ont renouvelé leur soutien mutuel aux candidatures des deux pays pour la qualité de membre au sein de l'instance onusienne pour la période 2024-2025.

Ils ont exprimé également, selon le même comm uniqué, "leur volonté d'œuvrer ensemble au sein du Conseil de sécurité et de renforcer la coordination pour consacrer leur engagement commun et leur attachement aux principes et aux objectifs de la Charte des Nations Unies".