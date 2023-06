Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad et la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, ont présenté lundi les condoléances du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à la famille "Ammam", dans la commune d'Illoula Oumalou (wilaya de Tizi Ouzou), ayant perdu un des siens dans les dernières intempéries à Laghouat, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur.

La victime est décédée dernièrement après que les crues eurent emporté sa voiture dans la commune de Gueltat Sidi Sâad (wilaya de Laghouat). Le ministre de l'Intérieur a exprimé "sa solidarité avec la famille de la victime" et a réaffirmé "le souci du président de la République d'accompagner les familles endeuillées et de prendre en charge les conséquences engendrées par les intempéries jusqu'au retour à la normale", selon le communiqué.