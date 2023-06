Le ministre de l’Industrie et de la production pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu lundi, une délégation d’Argentine conduite par la ministre de la Santé, Dr Carla Visotti, accompagnée du Secrétaire d'Etat, chargée des Affaires économiques, Mme Cecilia Todesca Boco, indique un communiqué du ministère.

Au cours de cette audience, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement et de l’approfondissement des relations bilatérales en prévision de la tenue de la prochaine commission mixte, et à laquelle a pris part également l'ambassadeur de la République d'Argentine à Alger, Mariano Simon-Padros, les deux parties ont examiné ''les voies et moyens à même de redynamiser la coopération dans le domaine de la production pharmaceutique'', précise la même source.

Il s'agit notamment de ''l’établissement de partenariat entre producteurs pharmaceutiques algériens et argentins publics ou privés et leur promotion, à la faveur des dispositions de la nouvelle loi sur l’investissement qui encouragent et facilitent les investissements directs étrangers'', est-il indiqué. Les entretiens, tenus a u siège du ministère ont aussi porté sur ''la position stratégique et le leadership aussi bien de l’Algérie que de l’Argentine au niveau régional et continental''.

Ils ont concerné également ''l’opportunité et les perspectives de conclure des types de partenariats gagnants-gagnants pour la production de produits pharmaceutiques innovants ou à forte valeur ajoutée pour se substituer à leur importation et promouvoir leur exportation, ce qui permettra de renforcer et d’ériger aussi bien Algérie que l’Argentine en Hub pharmaceutique dans leurs continents respectifs'', ajoute la même source.