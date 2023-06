Les services de police de Tlemcen ont réussi, dernièrement, à saisir 11 kilos de kif traité, avec l’arrestation de trois individus, a indiqué lundi un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

L’opération, menée par les éléments du service de wilaya de lutte contre le trafic de stupéfiants, est intervenue suite à l’exploitation d’informations, faisant état d’un réseau spécialisé dans le trafic de stupéfiants, activant à travers un certain nombre de wilayas, et géré par un ressortissant étranger, selon le même communiqué.

L’opération de surveillance des activités des membres de ce réseau et l’extension de compétence à la wilaya d’Oran, s’est soldée par l’arrestation de trois individus, dont une femme et un ressortissant étranger de nationalité marocaine, ainsi qu’un autre individu repris de justice faisant l’objet de deux mandats d’arrêt lancés par le tribunal de Bechar, concernant son implication dans deux affaires de trafic de stupéfiants et destruction délibérée de bien d’autrui, a indiqué le même communiqué.

Dans le cadre de la même opération, la quantité de kif sus-indi quée a été saisie, ainsi que deux voitures, qui servaient dans le transport des stupéfiants, et des téléphones mobiles utilisés dans les communications entre les membres de ce réseau criminel.

Une procédure judiciaire pénale a été engagée à l’encontre des trois individus arrêtés, qui ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Fillaoucen (Oran), pour les affaires d'importation illégale de stupéfiants, détention, préparation, stockage et transport par transit, offre, vente, distribution, courtage et transport au moyen de véhicules, dans le cadre d'un groupe criminel organisé, avec récidive, faux et usage de faux dans des documents administratifs et usurpation d’identité d’autrui, a-t-on indiqué.