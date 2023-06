Plus de 4.600 tonnes de déchets ont été levées à travers plusieurs communes de la wilaya d’Ain Defla à ce jour après une centaine d’opérations de nettoyage organisées depuis janvier 2022, a-t-on appris, lundi, auprès de la direction locale de l’environnement et des énergies renouvelables.

Les opérations de nettoyage organisées du 1er janvier 2022 au 1er juin 2023 dans la wilaya d’Ain Defla ont permis la levée de 4685,72 tonnes de déchets, (plastiques, solides et inertes), et l’éradication de 324 points noirs", a indiqué la première responsable du secteur, Fathia Khellas, lors de la célébration de la Journée mondiale de l’environnement, organisée au camp des jeunes dans la commune d’Ouled Chorfa.

Par ailleurs, Mme Khellas a souligné que les trois (3) stations de traitement de déchets dont dispose la wilaya, qui sont le CET d’Ain Defla, les décharges contrôlées d’Ain Soltane et de Boumedfaa, assurent la collecte des déchets ménagers de 22 communes sur les 36 que compte la wilaya d’Ain Defla.Elle a affirmé que dans le cadre de la prise en charge des déchets inertes produits par l’activité de la construction, trois (3) choix de terrain ont été approuvés pour en faire des décharges pouvant accueillir ce type de déchets, ajoutant que d'autres sites ont été proposés à travers plusieurs communes. La directrice a relevé qu'une convention portant sur la protection de l’environnement a été signée, à l’occasion, entre la direction de l’environnement et des énergies renouvelables et le bureau de wilaya des Scouts musulmans algériens (SMA).