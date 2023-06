Le Secrétaire général du ministère de l’Agriculture et du Développement rural Hamid Bensaâd a mis l'accent lundi à Oran sur les efforts concertés et la coordination entre les pays affiliés sous l’égide de l’Autorité de lutte antiacridienne dans la région ouest pour lutter contre ce fléau transfrontalier.

Vaincre les criquets pèlerins transfrontaliers "nécessite des efforts concertés et une coordination avec tous les pays sous l’égide de l'Autorité de lutte antiacridienne dans la région ouest qui concerne le Nord et l’Ouest de l’Afrique", a indiqué à l'APS M. Bensaâd en marge d'un workshop d’élaboration du cinquième plan de formation régional (2023-2027) organisé à partir d'aujourd'hui à Oran.

Cette coordination, gérée par l'Autorité de lutte antiacridienne, concerne la formation et l’échange d’informations pour aider les pays membres à trouver des cadres opérationnels afin de faire face à la multiplication de criquets, ou en cas de menace d'invasion acridienne, a ajouté le Secrétaire général du ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Hamid Bensaâd a souligné que "le mouvement des criquets est actuellement normal et naturel, mais un suivi attentif est nécessaire afin de donner des prévisions réelles dans les mois prochains, d'autant plus que les criquets se déplacent, en début de la saison estivale, vers les zones dans l'extrême sud et les zones adjacentes du littoral où les criquets se reproduisent".

S'agissant de la protection de l'agriculture dans le sud du pays, qui se développe ces dernières années, M. Bensaâd a précisé que "tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour que l'Institut national de la protection des végétaux affilié au ministère puisse mener à bien sa principale mission de surveillance, de contrôle et de repérage dans les zones où les criquets peuvent apparaître".

Le secrétaire exécutif de l’instance de lutte acridienne dans la zone ouest, Mohamed Lamine Hamouni, a signalé que ce workshop vise à former et encadrer un personnel capable de mener des opérations d’exploration et de suivi des techniques modernes utilisées dans la lutte acridienne et des changements climatiques, la gestion de bases de données et autres nouveautés opérant dans le domaine de lutte antiacridienne.

Cette rencontre, qui se poursuivra jusqu’à vendredi prochain, constitue une occasion pour les responsables des unités de lutte an tiacridienne dans les dix pays membres de l’autorité précitée, pour débattre la situation acridienne et se concentrer sur le plan et les efforts devant être déployés par les pays de l’Afrique du nord aux pays du Sahel dans le domaine de la lutte antiacridienne, a ajouté M. Hamouni, qui a indiqué que la journée de samedi prochain sera consacrée au débat sur le système de prévision de localisation des criquets.

L'atelier d’élaboration du cinquième plan de formation régionale est supervisé par l'Autorité de lutte antiacridienne de la région de l'Ouest, en coopération avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en présence des responsables des unités de lutte antiacridienne des dix pays membres et du responsable de la lutte antiacridienne, des fléaux et maladies transfrontières des plantes à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).