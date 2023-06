Le transport urbain et suburbain de l’Etablissement public de transport urbain d’Oran (ETO) sera renforcé prochainement par de nouvelles lignes devant assurer la desserte de plusieurs zones urbaines qui connaissent une importante densité de population dans les différentes communes de la wilaya, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya.

Le wali d’Oran, Saïd Sayoud, a sommé, lors d’une réunion tenue dimanche soir et consacrée au suivi de la gestion du développement local et de l’aménagement urbain de la wilaya, notamment celle liée au secteur du transport, le représentant de l’ETO de procéder au plus tôt aux dernières retouches des procédures administratives pour lancer les nouvelles lignes devant desservir les zones à forte population et qui accusent un déficit en autobus, à l’instar de Oued Tlelat et Arzew, ainsi que la zone de Belgaïd (Bir El Djir).

Le Chef de l’Exécutif de la wilaya a insisté, à l’occasion, sur la nécessité de renforcer d’autres lignes, en prévision de la saison estivale 2023, telle que la commune côtière d’Aïn El-Turck jusqu’à la plage "Les Anda louses" dans la commune d’El Ançor, de même que la commune de Misserghine, y compris le nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana", comme première étape, laquelle sera suivie par un autre programme de distribution, après la réception de nouveaux autobus, a-t-on précisé.