Un projet pilote intitulé "enfants ambassadeurs de l’environnement" a été lancé lundi à l’université Salah Boubnider Constantine3, avec la participation de 35 élèves, a indiqué à l’APS M. Mourad Hamadouche, membre du Conseil exécutif de l’association africaine d’astronomie AFAS.

L’initiative lancée à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement (5 juin de chaque année), par l’association "Sirus d’Astronomie" et l’Unité de recherche en médiation scientifique CERIST avec la participation de l’Assemblée populaire de wilaya APW, a ciblé 35 élèves issus de plusieurs collèges d’enseignement moyen CEM des différentes communes de la wilaya de Constantine, a souligné M. Hamadouche.

Selon le même responsable, représentant de l’Unité de recherche en médiation scientifique auprès du technopôle Colline Constantine de l’université Salah Boubnider, le projet "enfants ambassadeurs de l’environnement" initié à la lumière de la COP 27, Conférence des Nations unies sur les changements climatiques 2022, a pour objectif "d’initier les enfants sur les sciences de l’environnement et les d ifférents variations naturelles que connait le monde aujourd’hui comme les changements climatiques et environnementaux".

L’activité, organisée sous forme de "master-class" (ateliers de formation), vise également "l’initiation des élèves sur les systèmes de l’environnement, et les outils logistiques et scientifiques (images et données satellitaires entre autres) utilisés dans la maîtrise de la gestion des catastrophes naturelles notamment".

Les élèves participants à ce master class ont reçu également des initiations sur plusieurs concepts environnementaux comme le gaz à effet de serre et les événements climatiques extrêmes en plus de connaissances pratiques sur les technologies de télédétection pour préserver l’environnement, l’exploitation des programmes Google Earth web et Google Earth Engine en plus de cours sur comment analyser les images satellitaires et comment connaitre le taux de pollution dans la ville.

Selon M. Hamadouche, le projet "enfants ambassadeurs de l’environnement" fera l’objet d’un suivi permanent par l’association "Sirus d’Astronomie" et l’Unité de recherche en médiation scientifique CERIST qui œuvreront à organiser d’autres éditions et s’emploieront de concert avec la Conservation locale des forêts à programmer des sorties de terrain au profit des élèves ciblés , aux différentes forêts de Constantine en vue de les initier sur la valeur de la biodiversité et l’importance de préserver l’environnement. Le master class dans sa première édition est encadré par des chercheurs universitaires, des représentants d’institutions scientifiques associations versées dans le domaine environnemental, selon M. Aissa Filali, de la Conservation des forêts de Constantine qui a mis l’accent sur l’importance de faire cultiver la culture environnementale parmi les jeunes générations notamment.