Le milieu de terrain offensif algérien Houssem Aouar, en fin de contrat avec l'Olympique lyonnais (Ligue 1 française de football), a passé sa visite médicale avec succès et s'est engagé pour cinq saisons avec l'AS Rome (Serie A italienne), a annoncé L'Equipe mardi sur son site officiel.

"Après s'être engagé avec l'AS Rome pour un contrat de cinq ans, le club de la capitale transalpine doit officialiser la nouvelle dans les prochaines heures", précise la même source.

Le joueur, 24 ans, formé à Lyon, compte 17 apparitions cette saison, toutes compétitions confondues, avec un triste bilan d’un but et une passe décisive. Malgré ses performances mitigées sous les couleurs des Gones lors de la saison 2022-2023, Aouar a conservé une cote de popularité intéressante sur le marché des transferts, où il a eu des approches de Naples et de l'AC Milan.

"Le club de la Louve, finaliste de la Ligue Europa, a su trouver les arguments pour convaincre un joueur très convoité autant par son statut d’agent libre que par son expérience. Le milieu de terrain a préféré rejoindre José Mourinho plutôt que l'Eintracht Francfo rt ou plus récemment l’AC Milan ou le Napoli qui lui faisaient également les yeux doux", a indiqué de son côté le site Foot Mercato. Aouar va devenir le troisième international algérien à évoluer en Serie A, après le milieu de terrain de l'AC Milan Ismaël Bennacer et Mehdi Léris, milieu offensif de la Sampdoria de Gênes, club relégué en Série B, mais le joueur va quitter la formation génoise pour rejoindre un autre club de l'élie italienne.

Dans un entretien accordé en mars dernier au site de la Fédération algérienne (FAF), Aouar a officiellement annoncé sa décision de rejoindre l’équipe nationale, lui qui compte une seule sélection avec l’équipe de France, lors du match amical disputé en octobre 2020 face à l’Ukraine (7-1). Il est convoqué pour la première fois en équipe nationale, à l'occasion des deux prochains matchs des "Verts" : le 18 juin face à l'Ouganda à Douala (Cameroun), à l'occasion de la 5e journée (Gr.F) des qualifications de la CAN-2023 (décalée à 2024), et le 20 juin en amical face à la Tunisie au stade du 19 mai 1956 d'Annaba.