Le 2ème jour du 13ème festival local de la musique et de la chanson kabyle, a donné lieu, ce lundi soir, à un croisé générationnel émouvant entre ce qui est convenu d’appeler "l’ancienne génération" et "les nouvelles figures artistiques", a distance d’âge certes mais toutes en proie à la même passion, celle du bon mot, de la belle note, et de la chaude intonation.

Entre Rachid Ferhani, qui boucle cette année ses 40 ans de carrière, ou encore Ferhat Brihi, du groupe Agraw des années 80 et Zoubir Moussaoui, et les exemples en sont foisonnant, il n’y a pas forcément de grandes similitudes, mais, sur scène, tous dégagent du brio, dans leurs prestations, et restent attachés ostensiblement a des répertoires musicaux originaux et des textes, d’inspiration littéraire voire poétiques.

En tous cas, le public s’est délecté, en écoutant Ferhani, distiller à la manière de cheikh El Anka, sa fameuse "Qacida", intitulée "Akane Ufigh ouzwidjgh-ara" (Si j’avais pu éviter le mariage), ou son air mythique et endiablé, "Assa tamaghra", ou encore le jeune Moussaoui, qui voyage avec élégan ce entre folk, flamenco, andalou et le chaabi. Tous lui ont rendu, la quintessence de ce qu’est la chanson d’expression kabyle, à la fois parlante, dansante et mélodique. Une belle soirée en somme, agrémentée de surcroit par des hommages clin d’œil, a beaucoup d’artistes disparus.