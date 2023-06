Un retour à la normale était constaté lundi à travers les villes et agglomérations du Sénégal, au lendemain de troubles enregistrés durant les cinq derniers jours.

Selon des sources établies à Dakar, les activités commerciales et le transport urbain ont partiellement repris de service après une cessation totale durant les émeutes.

Les mêmes sources relèvent la reprise du contrôle de la situation qui s'était dégradée suite à la condamnation de l'opposant politique, Ousmane Sonko, à deux ans de prison ferme pour "corruption de la jeunesse".

"La situation est sous contrôle.

Alhamdoulillah", s'est notamment félicité, sur sa page Facebook, Aboubacar Demba Cissokoho, journaliste à l'Agence sénégalaise de presse (APS) et spécialiste dans le domaine culturel.

Pas moins de 16 morts et 500 arrestations ont été officiellement annoncés, alors que d'immenses dégâts et pertes matériels sont recensés dans plusieurs secteurs.

Le Sénégal, connu pour sa stabilité politico-sociale, a vécu ces événements à presque huit mois de la prochaine élection présidentielle.

Le 31 mai dernier, des assises sous l'appellation "Dia logue national" s'étaient ouvertes à l'appel du président sénégalais Macky Sall, avec la participation de la classe politique, la société civile et d'autres acteurs d'horizons divers.

Ayant gardé le silence lors des événements, le président Macky Sall a convoqué, pour lundi, une réunion du Secrétariat exécutif de son parti politique, l'APR (Alliance pour la République, au pouvoir), ont rapporté des médias locaux.

Les débats se focaliseront sur "la situation tendue" régnant dans le pays, alors que du côté de l'autre camp, selon les mêmes sources, on prévoit un rassemblement à Dakar pour analyser la situation et formuler des revendications. Par ailleurs, les forces armées sénégalaises se sont, sans état de siège, déployées dans plusieurs zones et axes stratégiques pour contribuer au retour de l'ordre ainsi qu'à la protection des biens et des personnes, aux côtés de la police et la gendarmerie nationale.

"Il n'y a pas de quoi se réjouir. Il n'y aura pas de vainqueur dans cette triste crise qui se déroule sous nos yeux. Seulement un vaincu, le Sénégal, et son art de vivre, naguère si envié en Afrique", avait écrit le journaliste Adama Ndiaye sur le journal électronique Seneweb, en allusion à l'"exception sénégalaise", symbole de paix et de stabilité.