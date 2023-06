A la date du 2 juin 2023, plus de 20 milliards de francs CFA (plus de 32 millions de dollars américains) ont été collectés au titre du Fonds de soutien patriotique (FPS) mis en place par le gouvernement de la transition du Burkina Faso en janvier 2023, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, a annoncé lundi le ministre de l'Economie, des Finances et de la Prospective, Aboubakar Nacanabo.

S'exprimant à l'occasion de la deuxième session ordinaire du conseil d'orientation du FSP, M. Nacanabo a indiqué que ce montant, qui était exclusivement constitué des contributions financières volontaires des personnes physiques et morales, était détenu à 99,54% dans les livres du Trésor public et à 0,46% dans les comptes mobile money.

En janvier 2023, le gouvernement burkinabè a créé le FSP estimé à 100 milliards de francs CFA (164 millions de dollars) en vue de soutenir et d'accompagner l'action des volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs de l'armée) dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le fonds est alimenté par des taxes, les dons et les contributions volo ntaires des citoyens burkinabè.