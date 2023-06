Au moins sept terroristes ont été tués, 20 autres interpellés et 46 armes ont été saisies, de même que des munitions de divers calibres ainsi que trois véhicules, au cours de plusieurs opérations menées cette semaine par les Forces armés nigériennes (FAN), dans l'ouest et le nord du pays, ont indiqué lundi des sources sécuritaires nigériennes.

Selon la même source, dans la région de Tillabéry, au niveau de la zone d'opération Niya (rive droite du fleuve Niger), une opération de bouclage et de fouille dans le fuseau nord a permis d'abattre deux terroristes et de récupérer une arme ainsi qu'un moyen de communication.

Au cours de la même opération, trois autres combattants terroristes ont été éliminés et leurs matériels saisis, huit suspects ont été interpellés et une moto détruite.

Au nord, dans la région d'Agadez, sur la base de renseignements une unité de l'opération a tendu une embuscade à un groupe de bandits armés évoluant à bord d'une dizaine de véhicules sur l'axe Arlit-Assamaka, en fin de semaine. Cette action a permis de tuer deux bandits, d'en arrêter cinq autres, et de détruire un véhicule. De plus, quatre mitrailleuses, 39 fusils, un pistolet automatique, une paire de jumelles, un téléphone satellitaire et un lot de munitions de calibre divers ont été également saisis.

Dans la zone d'opération Damissa (région de Dosso), la semaine a été ponctuée par une série de saisies de carburant illicite. Ainsi, ce sont six motos, un véhicule et 160 bidons de carburant qui ont été saisis au cours de la semaine et mis à la disposition des services compétents.