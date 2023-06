Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a souligné, lundi à Laghouat, la nécessité de doter les centres de collecte des copies d'examen du Brevet de l’enseignement moyen (BEM) de tous les moyens humains et matériels requis.

S’exprimant en marge d’une visite du Centre de collecte qu’abrite le lycée "1er novembre 1954" (chef-lieu de wilaya), dans le cadre de sa tournée d’inspection à l’occasion des épreuves du BEM (session 2023), le ministre a indiqué qu'"il est indispensable que les 15 centres de collecte à travers le pays, soient dotés de tous les moyens humains et matériels", ce qui permettra, a-t-il poursuivi, "d’annoncer les résultats le 25 juin prochain au plus tard". Le ministre a, à cette occasion, salué les efforts fournis par les personnels chargés de l’encadrement des épreuves et de la correction.

Par ailleurs, M. Belaabed a affirmé que sa tournée reflète l’intérêt qu’accorde son département au suivi du déroulement des épreuves du BEM à travers le pays. Quelque 11.899 candidas dont 12 candidats libres, en plus de 227 candidats inscrits dans le cadre de la formation à distance, 97 relevant de l’Ecole des cadets de la nation et 161 autres détenus, sont concernés par les épreuves du BEM dans la wilaya de Laghouat. Le ministre de l’Education nationale a, depuis la wilaya de Tissemsilt, donné lundi matin le coup d’envoi officiel des épreuves du BEM. Plus de 800.000 candidats passent les épreuves du BEM (session 2023), répartis sur 2.967 centres d’examen. Les épreuves s’étaleront sur 3 jours, (5-7 juin) dans neuf matières, en plus de la langue amazighe pour les candidats concernés.