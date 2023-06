Un mémorandum d'entente entre l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) et l'Administration nationale du médicament, de l'alimentation et de la technologie de la République d'Argentine (ANMAT) a été signé, lundi à Alger, dans l'objectif dans renforcer l'échange d'informations et d'expertise dans les domaines de l'industrie pharmaceutique, indique le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique dans un communiqué.

Le document a été paraphé, en marge de l'audience qu'a accordée le ministre du secteur Ali Aoun à la ministre de la Santé d'Argentine, Carla Visotti, tenue en présence du Secrétaire d'Etat d'Argentine chargée des Affaires économiques, Cecilia Todesca Boco et de l'ambassadeur d'Argentine à Alger, Mariano Simon-Padros, précise la même source.Ce nouveau cadre de coopération permettra "un échange d'informations et d'expertise concernant l'enregistrement, l'homologation, le contrôle de qualité, l'inspection et la certification des bonnes pratiques de fabrication". Il permettra également "une meilleure collaboration concernant la formation et le perfectionnement de la ressource humaine", est-il mentionné dans le communiqué. La signature de ce mémorandum d'entente permettra, par ailleurs, "d'encourager et de soutenir la coopération entre les différents producteurs pharmaceutiques" qui pourront, relève le communiqué, "bénéficier de l'expertise de l'Argentine dans les domaines de la biotechnologie et l'industrie pharmaceutique". A l'occasion, M. Aoun a indiqué que la signature de ce mémorandum donnera "un nouveau souffle à la coopération Algéro- Argentine dans le domaine de l'industrie pharmaceutique permettant ainsi de la hisser à la hauteur des relations d'amitiés historiques qui lient les deux pays", selon le communiqué.