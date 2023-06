Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a donné lundi à Alger, le coup d'envoi de la 20e édition du Salon professionnel de la production agroalimentaire "Djazagro" avec la participation de 600 exposants, représentant 28 pays.

M. Henni était accompagné du ministre Italien de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et des forêts, Francesco Lollobrigida, dont le pays est l’invité d’honneur de cette édition.

S'exprimant cette occasion, M. Henni a qualifié cet événement d’"exceptionnel" de part la forte présence de participants étrangers, assurant qu'il permettra de développer le partenariat, notamment dans l’industrie agroalimentaire et créer une plus value". Il a également affirmé à la presse que "l’Algérie mise beaucoup sur l’Agriculture, l’industrie agroalimentaire et la transformation des produits agricoles pour diversifier son économie et développer ses exportations, notamment vers les pays africains".

"Beaucoup d’infrastructures ont été réalisées pour concrétiser cet objectif", a-t-il insisté, citant notamment, l a route transsaharienne et de nombreux voies ferrées. "Ces infrastructures d’envergure permettront au pays d’exporter sa marchandise vers le continent africain à moindre coût et dans les meilleurs conditions possibles ", a-t-il souligné, assurant que l’Algérie avait tous les atouts pour réussir ce défi. Concernant le partenariat avec la partie italienne, dont le pavillon regroupe plus d’une soixantaine de participants dans le cadre de "Djazagro", le ministre a mis en exergue la qualité des relations entre les deux pays, rappelant que "l’Italie qui avait toujours soutenu l’Algérie pendant sa guerre de libération a maintenu ce lien amical, après l’Indépendance, en renforçant son partenariat économique à travers la présence de ses entreprises".

Il a ajouté que cet événement est le début d’une construction d’un partenariat stratégique solide dans le domaine de l’agriculture et de l’industrie de transformation entre les deux parties.

"Le but c’est d’aller vers des contrats de partenariat sur le long terme", a-t-il souligné, en mettant en avant les avantage fiscaux et parafiscaux contenus dans la nouvelle loi sur l’investissement pour encourager les investissements étrangers. Pour sa part, le ministre italien a salué "la qualité très élevée du produit algérien et les capacités humaines du pays". Il a assuré, en outre, la disposition des entreprises de son pays à élargir leur partenariat avec leurs homologues algériennes en apportant leur savoir-faire. "Le partenariat permettrait à nos entreprises de contribuer au développement du marché algérien aussi bien dans la production que dans la transformation et même pour l’exportation", a-t-il soutenu. Plus de 22 000 visiteurs professionnels sont attendus à cet événement qui s’étalera du 5 au 8 juin, a indiqué le Directeur général du Salon, Nabil Bey Boumezrag Nabil. Le Salon réunit plus de 600 exposants de 28 nationalités, dont 150 exposants algériens, a-t-il ajouté, précisant que la quasi-totalité des participants sont des fabricants ce qui devrait permettre, selon lui, de développer davantage la filière de l’agroindustrie en Algérie. S’agissant des secteurs phares de cet événement, il a énuméré notamment le secteur du conditionnement et de l’emballage, des matières premières, des ingrédients et additifs, des produits alimentaires et des boissons, le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie, ainsi que celui des équipements industriels.