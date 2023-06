Les mesures prises par les pouvoirs publics en matière de facilitation des exportations ont permis d'augmenter le nombre d'exportateurs effectifs à 1.628 opérateurs actuellement contre 475 en 2010, a affirmé lundi à Alger le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni.

Lors de son exposé devant la Commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la planification à l'APN, sous la présidence de Kamel Belakhdar, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar et plusieurs cadres du ministère, M. Zitouni a expliqué cette hausse par les mesures prises encourageant les exportations hors hydrocarbures et accompagnant les exportateurs à la faveur notamment de la facilitation des procédures d'exportation et l'accompagnement des entreprises dans le processus d'homologation de leurs produits par les laboratoires compétents, en sus du paiement d'une partie des coûts de transport et de la participation aux foires organisées à l'étranger.

M. Zitouni a présenté devant les membres de la Commission les grandes lignes de la stratégi e adoptée en coordination avec les différents secteurs concernés par l'exportation en vue de promouvoir les exportations hors hydrocarbures.

Il s'agit de plusieurs mesures prises dont l'ouverture d'ateliers techniques et l'activation de la cellule d'écoute au profit des exportateurs à l'effet de leur assurer l'accompagnement systématique et de qualité sur le terrain et d'explorer certains marchés de gros et les bases logistiques, en tant que plateforme d'exportation des produits dans les marchés mondiaux notamment les marchés frontaliers.

Le ministre a évoqué également la création d'une commission multisectorielle chargée d'inspecter les postes frontaliers (Debdeb, Bou Chebka et Taleb Larbi) et d'examiner leur opérationnalité en vue de contribuer à la facilitation des opérations d'exportation vers les marchés des pays voisins.

La stratégie adoptée prévoit l'élaboration d'un programme pour la participation de l'Algérie aux manifestations économiques à l'étranger au deuxième semestre 2023 et en 2024, a fait savoir le ministre qui a réaffirmé à ce propos la nécessité d'associer les opérateurs économiques et les associations professionnelles dans la sélection des marchés ciblés suivant une approche analytique des opportunités disponibles et les capacités de production dont dispose le pays dans chaque filière.

La stratégie comprend également l'ouverture de succursales de la société Algérienne des Foires et Exportations (SAFEX-SPA), au Niger, en Mauritanie, et au Sénégal, qui soient une plateforme de distribution et une vitrine promotionnelle durable pour les produits algériens dans ces pays.

A cela s'ajoute une révision de l'organisation de l'Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX) et de la chambre algérienne du commerce et de l'industrie, ainsi que de l'organigramme des conseils des hommes d'affaires, à travers l'organisation de rencontres cycliques, pour les renseigner sur les perspectives et la désignation des fonctions, tout en soulignant le rôle efficace de ces conseils dans le renforcement de la diplomatie. En ce qui concerne les imports, le ministre a affirmé que les opérations "d'épuration" amorcée par le secteur de l'économie, qui a permis de réduire le nombre d'importateurs de 42.805 à 14.641 . Une opération qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant à réguler les importations, surtout celles qui ne servent pas l'économie nationale, ajoute M. Zitouni.

Le ministre du Commerce a relevé l’importance de la numérisation de l’opération de suivi sur le terrain des prix de marchandises importées et de leur disponibilité sur le marché national pour prend re des mesures préventives visant à contenir toute perturbation éventuelle sur le marché, en sus de l’accélération du traitement des dossiers d’importation pour réduire la durée de séjour des conteneurs dans les zones sous contrôle des douanes pour éviter des taxes supplémentaires en devises.