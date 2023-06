Le taux d'inflation en Tunisie a régressé à 9,6%, au mois de mai 2023, contre 10,1% en avril, a annoncé lundi l'institut national tunisien de la statistique "INS". "Ce recul, malgré la hausse mensuelle, est dû à la décélération du rythme d'augmentation des prix entre mai et avril de cette année comparée à la même période de l'année dernière", a expliqué l'INS.

En effet, un fléchissement est observé au niveau du rythme d'augmentation des prix du groupe "Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles" passant de 2,5% à 0,4%, des prix du groupe "Services de transport" de 1% à 0,3% et des prix du groupe "Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer" de 1,2% à 0,5%.

Les prix à la consommation ont cru de 0,5%, en mai 2023, après une hausse de 1,2% le mois précédent. Cette hausse est expliquée principalement par l'augmentation des prix des produits d'habillement de 0,8%, des prix de l'alimentation (+0,4%) et des prix des services des restaurants et des hôtels (+ 1%), développe la même source.