L'étonnante formation du Mouloudia d'El Bayadh (4e, 36 pts) recevra le leader du championnat, le Chabab de Belouizdad, alors que dans l'autre match de la 25eme journée de la Ligue 1 Mobilis, le ''clasico'' entre la JSK et le MCA, sera joué à ''fond la caisse'' par les deux ''teams'', en quête de points autant pour le maintien en ligue 1 pour l'équipe du Djurdjura et le podium pour les Verts et Rouge. Les autres matchs de la journée sont tout aussi intéressants, en particulier dans la lutte pour le maintien.

Le CRB (51 pts), qui se déplacera du côté des Hauts plateaux, sera l'hôte d'une équipe du MC El Bayadh (36 pts, 4e) qui aura à coeur d'épingler le leader et de l'inscrire à son tableau de chasse.

Du beau football en perspective entre ces deux équipes qui nous ont habitués au fair-play, mais cela ne veut pas dire que cette rencontre sera un simple échange d'amabilités. Le CRB ne doit pas tomber à El Bayadh, car le championnat n'est pas, mathématiquement bouclé, et des surprises peuvent surgir encore. D'autant que le CSC (2e, 43 pts), est à l'affut et guette le moindre faux pa s du leader. En recevant la fragile équipe de Larbaa (12é, 29 pts), les Sanafirs, très réguliers depuis la phase retour, ne devraient pas trop s'échiner à la tâche pour récolter une bonne moisson de trois points, qui les rapprocheraient du Chabab dans le cas d'un revers des algérois à El Bayadh.

Par contre, le Mouloudia d'Alger (3e, 39 points) fera un périlleux déplacement dans la ville des Genêts où la JSK (13e, 28 pts) l'attendra de pied ferme pour tenter de glaner les trois points du succès pour sortir définitivement de la zone rouge et confirmer son maintien en ligue 1. Un match qui se jouera avec beaucoup de pression, devant une galerie qui va supporter à fond son équipe face aux Algérois, qui devront bien négocier cette sortie pour se maintenir sur le podium.

L'USM Alger (10é, 32 pts), tout auréolée de sa première étoile africaine, recevra les Unionistes de Biskra dans un match que les gars des Zibans vont jouer pleinement, histoire de repartir du stade du 5 juillet, 72 heures après avoir abrité le sacre historique des Rouge et Noir, avec une belle victoire de prestige. A coeur vaillant rien n'est impossible. Dans le ''mano à mano'' des mal classés, avec sur la tête le couperet de la relégation, les matchs ASO Chlef- NC Magra et Paradou AC-MC Oran seront un supplice pour les gars de M'sila et de Hydra (Alger). Le NC Magra (14e, 27 pts), dans la position d'un potentiel relégable, devra se méfier des Chélifois (7é, 33 pts), qui ont le vent en poupe ces derniers temps, et qui joueront la finale de la Coupe d'Algérie contre l'actuel leader du championnat.

Invaincus depuis plusieurs matchs, l'ASO ne devrait pas trop se formaliser pour empocher les trois points de la victoire, sauf retournement de situation et, surtout, un rebond des gars de Magra qui n'iront pas jouer au stade Mohamed Boumezrag en victimes expiatoires.

Même scénario à Dar El Beida (Alger) pour les gars du Paradou (15é, 25 pts) devant le MC Oran (7e, 33 pts) : les banlieusards doivent battre les Oranais pour rester dans la course au maintien, et espérer encore vivre après cette confrontation face à l'équipe d'El Bahia en quête de sensations fortes pour terminer une saison tout juste moyenne.

Les matchs USM Khenchela- JS Saoura et HB Chleghoum Laid- ES Sétif seront par ailleurs anecdotiques pour les équipes qui reçoivent, alors que les gars de l'Entente de Sétif (4e, 36 pts) jouent encore le podium et que ceux de Béchar veulent terminer la saison dans le haut du classement, après avoir raté la finale de la coupe d'Algérie.

Un bon point à relever pour cette journée : elle ne sera tronquée d'aucune rencontre.